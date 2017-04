Khafor Touré : «il n’y aura pas de cohabitation à l’Assemblée nationale» Comme Pr Ismaïla Madior Fall, Khafor Touré est formel : les risques d’une cohabitation à l’Assemblée nationale du Sénégal entre le pouvoir et l’opposition sont minimes. Ce, après les élections législatives du 30 juillet prochain.





Rédigé par leral.net le Mardi 11 Avril 2017 à 09:06 | | 0 commentaire(s)|

Lesquelles, s’annonçant très disputées eu égard à la nouvelle dynamique de l’opposition de faire bloc pour contrer le régime en place dans plusieurs localités, consacreront, néanmoins, une large victoire du camp présidentiel.

Dans le quotidien EnQuête, le désormais membre de l’Alliance pour la République (Apr), Parti du président Macky Sall au pouvoir, balaie d’un revers de main, cette possibilité. «La cohabitation n’est pas possible», a-t-il tranché, chez nos confrères de la Cité Mermoz de Dakar.

«Aujourd’hui, on ne comprend plus rien des Coalitions qui se nouent. Ce sont des frustrés. Des gens qui ont une revanche à prendre ou ne supportent pas d’avoir été dépassés dans leur parcours par le président Macky Sall. Et qui pensent que tous les moyens sont bons pour le faire tomber», a fustigé Khafor Touré.

Actusen.com



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook