Khakifa Dia (maire de la commune de Guèoul) parle de Khalifa Sall (maire de la ville de Dakar)

Le maire de la commune de Guèoul, Khalifa Dia s’est livré sur la situation politico-judiciaire du pays et invite les populations au calme quant à l’affaire Khalifa Sall, lors d’un entretien accordé à votre site préféré leral.net depuis Guèoul. Lui est d’accord sur le principe de la convocation de Khalifa Sall et lui demande de se justifier. Khalifa Dia invite également la justice et les juges à faire leur travail.