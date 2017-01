Khalifa Ababacar Sall, maire socialiste de Dakar: "Je ne démissionnerai jamais du Ps..." Khalifa Sall est formel. Aux élections législatives de 2017, il est hors de question de figurer sur une liste de Bennoo Bokk Yaakaar. Le Secrétaire national à la vie politique du parti socialiste (Ps), invité hier de l'émission Grand Jury de Rfm, annonce qu'il présentera sa propre liste. Et sur la crise au Ps, le maire de Dakar affirme qu'il ne va jamais quitter sa formation politique. Khalifa Sall a par ailleurs décrié la politisation de l'administration.

Parti socialiste: "sortir du Ps, ce ne serait pas courageux. Moi, je suis un militant socialiste. Je ne démissionnerai jamais du parti socialiste. Le problème du Ps est stratégique. Jusqu' en 2000, nous étions dans l'apprentissage de l'opposition. Nous l'avons fait jusqu'en 2012. Est-ce que nous devons renoncer à ce pourquoi le Ps a été créé? Les coalitions existent partout. Mais le parti ne doit jamais renoncer à aller à la rencontre des populations pour toujours éprouver ses positions.



Bennoo Bokk Yaakaar:"Ce débat que nous avons aujourd'hui sur Bennoo, on l'avait en 2012. Tout le parti socialiste sait que je n'étais pas pour une liste avec Bennoo en 2012. Macky Sall est un libéral, moi je suis un socialiste. Je ne suis pas un libéra. Il est évident que dans le Pse, je ne me reconnais pas dans certains de ses choix. Aujourd'hui ce qui se passe, c'est une addition de formations politiques pour faire une coalition. Je suis un militant socialiste qui pense qu'aujourd'hui, tout ce que fait le gouvernement en place ne m'engage pas."



Législatives 2017: " C'est évident que nous aurons une liste aux élections législatives de 2017, mais nous ne serons pas sur une liste avec Benno Bokk Yaakaar. C'est pour cela que nous vivons ce que nous vivons aujourd'hui. Ça, c'est un débat dépassé. Nous sommes en train de réfléchir avec les camarades et discutons avec tous qui pensent que notre démocratie doit être plurielle. Il faut permettre aux populations de choisir et de décider.



Présidentielle 2019: "La présidence n'est pas une posture de fixation. 2019, c'est dans 24 mois, allons aux Législatives d'abord, après on appréciera. Par contre, le Ps aura un candidat. Un socialiste sera candidat en 2019".



Fichier: "Un faux débat s'est tenu après le référendum concernant le stock mort. Ce que les gens oublient ou font semblant d'oublier, c'est que le vote n'est pas obligatoire au Sénégal. Donc, qu'on ait 5 millions d'inscrits et 1 million de votants, c'est tout à fait légal et normal. Les gens n'arrivent pas à s'inscrire. Et on veut nous dire que quand on aura 4 millions d'inscrits, on ira aux élections. Sur quelle base peut-on le décider. On ne peut pas nous imposer cela: 4 millions d'inscrits, c'est un mauvais chiffre".



Lamine Diack: "Il faut que les Sénégalais se souviennent et n'oublient jamais que Lamine Diack est en otage en France depuis bientôt un an. Lamine Diack est un seigneur, un patriote, un homme d’honnêteté, de générosité. Lamine Diack n'a pas financé ma campagne en 2009. Nous sommes allés aux élections locales de 2009 sans moyens. Nous avons cotisé et avons sollicité un certain nombre de personnes. Lamine Diack a contribué à la campagne. On avait pas dépassé 33 millions F Cfa . Nous avons été obligés d'aller puiser dans nos petites économies pour contribuer à cette campagne".



