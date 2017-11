Khalifa Sall : " Je suis persuadé que je serai lourdement condamné"

Le maire de Dakar Khalifa Sall est pessimiste quant à son avenir. A un de ses conseils, venu l’informer sur l’état d’avancement et les nouvelles procédures entamées avant-hier, il a fait part de son intime conviction d’être condamné.



« Je sais que vous êtes en train de faire un excellent travail pour le triomphe du droit et de la justice. Mais malheureusement, c’est une affaire purement politique. Je suis convaincu de l’imminence de mon procès. Et je serai lourdement condamné à l’issue de ce procès déjà programmé. Mais, je laisse tout entre les mains de Dieu. Le Tout Puissant », a-t-il confié à ses avocats, selon une source du journal Le Témoin.



Les 11 juges qui doivent statuer sur la levée d’immunité parlementaire du maire-député ont été installés, hier, par la commission ad hoc de l’Assemblée nationale.