Khalifa Sall : "L’Etat du Sénégal bloque la subvention de l’Union européenne » Venu présider le conseil municipal, hier à la réunion de l’inter commission « finances et affaires économiques, affaires générales » tenue en novembre dernier, l’édile de la ville de Dakar, Khalifa Sall a évoqué le projet d’aménagement de la place de l’indépendance, mais aussi de la subvention de l’union européenne qui est bloquée par l’Etat du Sénégal.

Le projet d’aménagement de la place de l’indépendance est bloqué parce qu’il y a des retards en ce qui concerne la demande de construction qui est dans le circuit et le tuyau de la Sones qui doit être réaménagé », a indiqué le maire de Dakar qui rassure que les fonds sont disponibles et que deux milliards sont empochés pour le démarrage des travaux.



Selon Khalifa Sall, le maire de Dakar Plateau « se bat comme un lion » et est en train de discuter avec les différents concessionnaires pour pallier à la défaillance technique qui retarde le projet d’aménagement de la place de l’indépendance ; Pis, ajoute –t-il, « j’ai interpellé personnellement le ministre de l’assainissement, Mansour Faye qui, a par la suite, joint le Directeur General de la Sones pour accélérer le processus d’aménagement ».



Le patron de Dakar a tenu à indiquer, par ailleurs, que l’Etat du Sénégal devra donner son accord pour la validation de la subvention de l’Union européenne, d’autant qu’il refuse valider ladite subvention tant que l’on ne disposera pas de compte. Sur ce, il a invité à l’Etat du Sénégal de donner son accord pour que la Mairie puisse rentrer dans ses fonds.



Aussi, le Maire Khalifa Sall a annoncé que dans le budget 2017, les travaux de l’hôpital des parcelles assainies vont démarrer que la mise en place de gazon synthétique dans les stades des communes. Dans la foulée, il a expliqué suite à l’interpellation d’un de ces conseillers sur la rénovation de la place de la nation que cette place a été réfectionnée par le ministre de l’Urbanisme et que la mairie de Dakar est prête pour des éventuels aménagements en accord avec ledit ministère.



Revenant sur la pertinence de orientations budgétaires évoquée en inter commission, le maire Khalifa Sall a annoncé qu’il est prévu dans le secteur de la santé le relèvement du plateau technique de l’hôpital Abass Ndao avec une subvention à hauteur de 200 000 millions FCFA et celle du centre d’ophtalmologie avec une subvention à hauteur de 400 000 millions FCFA. « Entre autres projets, notamment dans le secteur de l’éducation il y a la rénovation des lycées tel que le lycée Ngalandou Diouf dont l’Etat des toilettes sanitaires est dans un état alarmant », conclut-il.



