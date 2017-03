Khalifa Sall: « Le rapport de l’Ige n’a jamais fait état de faux ni de détournement et je défie le président Macky Sall de le rendre public »

Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Mars 2017 à 18:34 | | 0 commentaire(s)|

Le rapport de l’Ige n’a jamais n’a jamais parlé de faux. C’est du moins les propos du maire de Dakar Khalifa Sall qui demande au président Macky Sall de déclassifier le rapport de l’Ige et de rendre public.



Pour l’édile de la capitale sénégalaise, qui tient actuellement une conférence de presse, 72 heures après la sortie du procureur de la République, qui a annoncé la transmission du dossier du maire de Dakar au juge d’instruction dès la semaine prochaine. Le maire de Dakar n’a pas manqué d’apporter la réplique au maitre des poursuites, Serigne Bassirou Guèye.



Le Maire de Dakar, Khalifa Sall depuis l’hôtel de ville de Dakar, a battu en brèche toutes les accusations qui pèsent sur ses épaules. A en croire Khalifa Sall qui défie le président Macky Sall à rendre public le rapport de l’Ige, le document des inspecteurs d’Etat n’a jamais parlé de faux encore moins de détournement de deniers publics.



« Aujourd’hui, c’est avec beaucoup de responsabilité que je réponds au Procureur de la République parce que je sais que sa sortie témoigne encore une fois d’une profonde malaise qui gangrène notre justice. Je réfute chacune des accusations du procureur. Je n’ai jamais enfreint à la loi depuis 2009 à nos jours. Le rapport de l’Ige n’a jamais fait état de faux ni de détournement et je défie le président Macky Sall de le rendre public », a laissé entendre Khalifa Sall.



Landing DIEDHIOU, Leral.net

