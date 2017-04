Khalifa Sall à fond sur la Caisse d’avance : «l’IGE n’a pas les compétences requises, c’est plutôt, la Cour des Comptes»

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Avril 2017 à 09:19 | | 0 commentaire(s)|

Plus les jours passent, plus les secrets de l’audition de Khalifa Sall devant le doyen des juges, font jour. Après certaines révélations les unes les plus rocambolesques que les autres parues dans la presse, le journal Les Echos pointe à sa Une de ce lundi, que le maire de Dakar a été droit dans ses bottes.

En effet, rapportent nos confrères, face au juge Samba Sall, Khalifa Sall a tourné en dérision l’Inspection générale d’Etat (Ige) et parle «d’incompétence» en la matière. Se fondant sur le Code des Collectivités locales, le Maire de la capitale poursuivi pour blanchiment de capitaux, faux et usage de faux en écriture de commerce et détournement de deniers publics a fait savoir au doyen des juges chargé du dossier que c’est la Cour des comptes qui est habilitée à contrôler, à postériori, les dépenses effectuées par les Collectivités locales.

Aussi, Khalifa Sall a-t-il souligné dans des propos repris par Les Echos, cet organe (Cour des Comptes) qui est le (seul) représentant de l’Etat a lui seul, les compétences de fouiller la gestion des Collectivités locales.

Dès lors, poursuit-il, l’immixtion du Procureur de la République dans ce dossier ne présente pas toutes les garanties de «pertinence» arguant par ailleurs, que cette Caisse d’avance dont on lui reproche la gestion est créée dans les mêmes conditions que celles qui existent à la Présidence et la Primature.

Actusen.com



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook