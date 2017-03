Khalifa Sall convoqué devant juge d'instruction demain lundi

Ça craint pour Khalifa Sall. Le maire de Dakar est convoqué demain devant le juge d'instruction. Cette convocation fait suite à l'annonce par le Procureur de la République de la saisine d'un magistrat instructeur pour l'ouverture d'une information judiciaire. "Je vais saisir dès la semaine prochaine le juge d'instruction pour escroquerie portant sur des deniers publics, détournement de deniers publics et faux et usage de faux en écriture, à l'encontre de Khalifa Sall et autres", a déclaré Serigne Bassirou Guèye, lors d'une conférence de presse vendredi au Palais de Justice de Dakar.



"Un rapport de l'Inspection générale d'Etat (IGE) a indiqué que des fonds d'un montant de 1,83 milliard de FCFA (plus de 2,7 millions d'euros) ont été "pris des caisses" de la Ville de Dakar "sans justification", a accusé M. Avant d'ajouter : "On demande que ce soit justifié" parce que les pièces prouvant l'achat de riz et de mil au bénéfice de populations de Dakar, allégué selon lui par la Ville de Dakar, n'ont pas été produites".