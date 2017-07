"Khalifa Sall doit bénéficier d’un contrôle judiciaire pour pouvoir sortir de prison afin de battre campagne" (forum du justiciable)

Le forum du justiciable à sa tête Me Babacar Bâ a tenu, ce jeudi, une conférence de presse, pour parler de la question liée à l’exercice des droits civils et politiques des détenus.



Cette rencontre avec la presse tenue en pleine période de la campagne pour les élections législatives n’est pas fortuite, de l’avis de son président, qui déclare que les droits de Khalifa Sall sont violés par le code de procédure pénal.



« Khalifa Sall doit bénéficier d’un contrôle judiciaire pour pouvoir sortir de prison afin de battre campagne comme tous les autres candidats, mais aussi de voter », a signifié Me Babacar Bâ, qui demande une rupture d’égalité devant la loi.