Khalifa Sall écrit au président de l'Assemblée nationale et au président de l'Assemblée générale (Documents)

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Septembre 2017 à 22:45 | | 0 commentaire(s)|

Par le biais de ses avocats, Khalifa Sall a saisi de deux lettres au contenu identique, le futur président de l'Assemblée nationale et le président de l'Assemblée générale du Parlement, le Doyen d'âge qui va présider l'installation de la 13e législature, prévue ce jeudi.



Il leur signale que sa détention à Rebeuss, antérieurement à son élection, a été maintenue malgré que la Constitution dispose que le député est couvert par son immunité parlementaire à partir du moment où il est élu, c'est-à-dire dès la proclamation des résultats officiels.



Khalifa Sall invite l'Assemblée nationale, à travers ses présidents, à faire respecter la loi constitutionnelle, le principe de l'inviolabilité du mandat du député et la volonté populaire.



SeneWeb vous propose les correspondances du maire de Dakar.









Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook