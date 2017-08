"Khalifa Sall est déçu par les résultats des législatives et le recul de la démocratie..." (Avocat)

L'avocat du maire de Dakar a estimé que son client est déçu des conditions d'organisation des Législatives du 30 julliet dernier. "Khalifa Sall est déçu par les résultats des Législatives au Sénégal. Il est déçu par le recul de la démocratie sénégalaise. Les élections ont été émaillées de fraudes et d'irrégularités", a indiqué Me Ciré Clédor Ly, avocat du maire de Dakar, Khalifa Sall, en détention depuis le 7 mars dernier pour une affaire présumée de détournement de deniers publics.



Il a été élu député lors des Législatives de dimanche dernier malgré son incarcération. Il était la tête de liste de la coalition Manko Taxawu Senegaal. Selon les résultats officiels partiels publiés mercredi tard dans la nuit, la coalition du président Macky Sall remporte le scrutin dont la capitale, Dakar.



L'avocat de Khalifa Sall accuse la coalition de fraude et décrit dans quel état d'esprit se trouve son client au micro de la BBC.

