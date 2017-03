Khalifa Sall et Cie, un pied à Rebeuss: Ils risquent jusqu'à 10 ans de prison ferme

C'est aujourd’hui que le maire de Dakar et ses collaborateurs feront face au doyen des juges d’instruction, Samba Sall pour l'audience de première comparution dans l'affaire de la Caisse d'avance. Le maire de Dakar et ses coaccusés doivent s'attendre au pire, comme l'a d'ailleurs souligné l'un de leurs avocats, Me Ciré Clédor Ly en l'occurrence.



Car, sauf contestations sérieuses ou cautionnement de l'intégralité des 1,8 milliards Cfa reprochés aux mis en cause, ils seront placés sous mandat de dépôt à la Maison d'arrêt de Rebeuss. Les infractions visées par le procureur de la République dans son réquisitoire-introduction, ne laissent pas le choix au magistrat instructeur, ce qui n'arrange en rien les choses pour Khalifa Sall, Mbaye Touré, Amadou Moctar Diop, Ibrahima Yatma Diao, Yaya Bodian, Fatou Traoré et Ibrahima Touré.



Serigne Bassirou Guèye vise des infractions de détournement de deniers publics et faux et usage de faux. Ce qui obligera le Doyen des juges à placer les personnes poursuivies sous mandat de dépôt (article 140 du Code de procédure pénale). Si au terme d'un procès, ils sont jugés coupables des faits qui leurs sont reprochés, ils peuvent écoper d'une peine d'emprisonnement allant de 5 à 10 ans ferme. (Article 152 du Code pénal : Alinéa 2).

( Source: L'Obs)

