Khalifa Sall hausse le ton:"Il revient à Macky Sall de faire régner la paix ou d’engager la guerre !"

Le maire de Dakar Khalifa Sall apparaît comme un lion blessé. Les larmes qu'il a écrasées hier, devant les journalistes, témoignent de sa détermination à faire face à ses accusateurs au premier chef desquels, le Président de la République.



D'ailleurs, après cette conférence de presse, il a publié sa page Facebook une note dans laquelle, il a lancé un sérieux avertissement à ce dernier. "Je le dis fermement ici et maintenant. Il revient à Macky Sall de faire régner la paix ou d’engager la guerre !", a-t-il écrit.



"Quelle que soit l’option prise, je lui ferai face sous l’arbitrage du peuple qui, déjà, a rendu son verdict. Nous sommes tous entre les mains de Dieu. S’il est écrit que je devrais aller en prison sur ce chemin de courage et d’honneur, alors j’y suis prêt et j’y ai préparé ma mère, mon épouse, mes enfants, mes parents, mes amis et mes soutiens. Je leur demande de se tenir prêts à risquer dans ce combat bien plus que la liberté car il y va de la sauvegarde de la République et de la démocratie. Je leur demande de se rassembler, de se mobiliser et d’engager la riposte appropriée conformément à notre droit inaliénable de résistance à l’oppression et à l’arbitraire. Rien ne sera de trop pour mener ce combat", a-t-il laissé entendre.