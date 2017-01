Khalifa Sall (maire de Dakar) : « Bamba Fall est un otage et un prisonnier politique »

Khalifa Ababacar Sall, le maire de Dakar a déclaré que Bamba Fall et les autres inculpés dans le cadre de l’affaire du saccage de la maison du Parti socialiste sont des otages et des prisonniers politiques, mais que cette intimidation ne pourra freiner la dynamique de changement enclenchée au sein du parti d’Ousmane Tanor Dieng.



«Si on a mis dans le chef d’accusation contre Bamba Fall et Cie tentative d’assassinat, association de malfaiteurs, c’est parce qu’on ne recherche aucunement la manifestation de la vérité. Mais, c’est parce qu’on veut humilier et détruire, c’est ça la vérité. C’est pourquoi Bamba Fall a la conscience tranquille. Un journal de la place en faisant la biographie de Bamba Fall a informé que le maire de la Médina était orphelin de père et mère que c’est le Parti socialiste qui l’allaité et éduqué, donc, s’il reçoit des coups de façon déloyale dans le parti, c’est tout à son honneur. Bamba Fall est aujourd’hui un otage et un prisonnier politique », a déclaré Khalifa Sall dans la pondération et le choix des mots .



Tout en occultant intelligemment les problèmes domestiques du Parti socialiste, Khalifa Ababacar Sall, sans faire de révélations, a donné la latitude à leurs avocats de ne ménager aucun effort pour gagner cette bataille judiciaire. Après l’affaire du meurtre de Ndiaga Diouf, ce mandat de dépôt formulé à l’encontre de Bamba Fall et Cie est en train de défrayer la chronique au Sénégal…avec en filigrane de forts soupçons de caporalisation de la justice. Toutefois, ceux qui s’attendaient à ce que Khalifa Ababacar Sall attaque avec véhémence à Tanor Dieng ont certainement déchanté. Rien à se mettre sous la dent.





Massène DIOP Leral.net

