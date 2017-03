Khalifa Sall répond à Al Amine:"Je ne suis demandeur de rien du tout"

"Je ne suis demandeur de rien du tout". C'est la réponse servie par Khalifa Sall à Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, qui aurait intercédé en sa faveur auprès de Macky Sall et lui reprocherait d'avoir commis beaucoup d'erreurs, lesquelles l'ont conduit en prison.



"Je l'avais instruit de ne pas faire de conférence de presse. Mais Khalifa Sall a trop vite parlé. Ses collaborateurs l'ont poussé à faire une sortie. Aujourd'hui, il est empêtré dans ses déclarations. Parce que ceux qui l'encourageaient à parler sont dehors, lui, il est dans les liens de la détention", a dit le porte-parole du Khalife général des Tidianes dont les propos ont été rapportés par le quotidien L'Observateur.



"Je voudrais dire pour le compte et au nom du maire Khalifa Sall, qu'il n'est demandeur de rien, parce que n'étant coupable de rien du tout. Je rappelle que Khalifa Sall n'a commis qu'une seul erreur, c'est de nourrir une ambition présidentielle pour le Sénégal qui l'a vu naître et grandir. Donc, je voudrais dire à toutes les forces de la Nation, qu'elle soit religieuse ou de quelque nature qu'elle soit, Khalifa Sall et victime d'un complot, d'une machination politique. On attend des différents leaders de ce pays qu'ils dénoncent cette façon de pratiquer le pouvoir, qui consiste à instrumentaliser une partie de la justice sénégalaise à des fins partisanes, claniques et politiciennes", a déclaré Bartéhélémy Dias à la Rfm.