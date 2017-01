Khalifa Sall roule pour Abdoulaye Wade : Les preuves selon Bounama Fall… Alors que l'étau se resserre autour des Socialistes pro Khalifa présumés impliqués dans l'affaire du saccage de la maison du Parti Socialiste, les commentaires sur la crise au sein PS fusent de partout. Le secrétaire général national des Jeunesses socialistes Bounama Sall, n'est pas resté muet sur la question et a fait des révélations, a tout le moins, fracassantes.

Selon ce dernier qui s'est exprimé dans le journal Sud Quotiden, le maire de Dakar, Khalifa Sall, est « la botte secrète de Wade. Les propos et les actes d’aujourd’hui le confirment ».



Loin de s'arrêter en si bon chemin, il dira « des membres de son cabinet ont été même à Versailles pour voir Wade. Vous ne vous étonnez pas non plus des sorties fréquentes de Babacar Gaye, porte-parole du Pds, qui ne rate aucune occasion pour magnifier ou défendre Khalifa Sall. Sans occulter le soutien du Pds dont il a bénéficié lors de l’élection du Hcct. »



Pour conclure, le jeune socialiste dira : « Les avocats qui défendaient Karim Wade, sont les mêmes qui défendent Bamba Fall et Cie. Le fait que Khalifa Sall soit la botte secrète de Wade ne date pas d’aujourd’hui. Il a même été le bras armé d’Abdoulaye Wade contre le PS. »



Abdoulaye FALL, Leral.net

