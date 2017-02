Khalifa Sall sur Macky et Tanor: "L'affrontement qu'ils refusent aura bel et bien lieu"

Après ses va-et-vient à la Division des investigations criminelles, Khalifa Sall est retourné hier, à la Médina comme tous les vendredis. Apparemment, il ne se soucie pas de son sort quant à sa gestion de la caisse d'avance que les enquêteurs estiment pas nette sur la base du rapport de l'Inspection générale d'Etat.



"L'heure est au combat pour la libération de des prisonniers politiques. Faisons tout pour la libération de Bamba Fall et Cie. Après, on fera face à eux. Parce que l'affrontement qu'il refusent aura bel et bien lieu", avertit-il devant une foule acquise à sa cause.



Sans doute une pique à Macky Sall et Ousmane Tanior Dieng qu'ils considèrent comme ses adversaires qui sont derrière cette affaire.



Le maire de Dakar a d'ailleurs réitéré sa position sur le dossier qui lui a valu deux jours d'audition à la Brigade des affaires générales, un démembrement de la Dic en réaffirmant dans le fief de Bamba Fall qu'il ne "dévoilera jamais les noms de bénéficiaires de la caisse d'avance". Il poursuiit : "De 1920 à maintenant, il n'y a aucun document d'archives sur la gestion de ces fonds. Et tous les maires qui sont passés ont emporté les archives avec eux à la fin de leur mandat. Donc, il n'est pas question de faire exception à cette règle. Je ne vais pas me battre avec des gens sur cette question."



