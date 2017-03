Khalifa Sall sur la caisse d’avance : « Le président Macky Sall connaît bien ces fonds »

Le maire de Dakar se veut clair concernant la caisse d’avance : ‘’le président Macky Sall connaît bien ces fonds’’. Il l'a dit face à la presse ce dimanche 05 mars à l’hôtel de ville de Dakar.



« Ceux qui ont été ministre des Finances et percepteur savent ces fonds et je dis que le président Macky Sall connait bien ces fonds », a déclaré le maire de Dakar.



Selon le maire de Dakar qui a tenu à rassurer ses amis, la caisse d’avance dont on parle n’est pas une création qui porte son nom mais un dispositif qu’il a trouvé en place depuis bien longtemps.



« L’affaire de la caisse d’avance n’est pas une création de Khalifa Sall parce qu’en les entendant parler, c’est comme si nous avons mis en place un dispositif de fraude. Cela, ma dignité ne me le permet pas. Je veux assurer à tous mes amis que je suis quitte avec ma conscience parce que je sais que dans cette affaire, je suis irréprochable ».



Landing DIEDHIOU, Leral.net