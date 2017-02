Khalifa Sall tisse sa toile en vue des législatives, « on aura devant nous des gens qui ne nous feront aucune concession » Le maire de Dakar veut élargir son assiette d’électeurs en vue des législatives. Khalifa Sall était dans le département de Saint-Louis pendant cinq jours où il a rencontré des militants socialistes, des religieux et même Ameth Fall Braya du Pds. « En politique, on ne se fait pas de cadeaux », a-t-il dit à ses partisans.

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Février 2017 à 14:01 | | 0 commentaire(s)|

Khalifa Sall va à l’assaut de l’intérieur du pays pour les législatives prochaines, après Dakar pour les locales. Le maire de Dakar a passé cinq jours dans le département de Saint-Louis où il délivré plusieurs messages et rencontré des militants socialistes d’And doleel Khalifa (Adk), des religieux et même des membres de l’opposition. Il a demandé aux animateurs de ce mouvement de continuer à se mobiliser pour constituer une « seule force » capable de faire face à leurs adversaires car, selon lui, le parti socialiste participera aux législatives sous sa propre bannière. Même si la direction a décidé de poursuivre son compagnonnage avec Beno Bokk Yaakaar.



Sur la forte actualité avec l’emprisonnement de ses proches dont Bamba Fall dans le dossier du saccage de la Maison du parti et l’affaire de la mairie de Mermoz-Sacré Cœur pour laquelle Barthelemy Dias est jugé, le chargé de la vie politique du Ps a demandé à ses partisans de se préparer à toutes les éventualités. « En politique, on ne se fait pas de cadeaux. Mais avec détermination, on peut réussir. On aura devant nous des gens qui ne nous ferons aucune concession », avertit-il.



Khalifa Sall a quitté Saint-Louis hier, après plusieurs autres rencontres avec des militants et dignitaires religieux au terme d’une visite qui a été sanctionnée d’un « succès éclatant », selon le responsable local du mouvement Adk. Ibrahima Dièye assure que le mouvement sera l’escabeau qui mènera le maire de Dakar, après sa confirmation locale, à la conquête nationale pour être une alternative au pouvoir en place qui a « montré ses limites ».



Vendredi à Mpal, il a été reçu par le Khalife. A Saint-Louis, c’est lui qui a reçu une délégation d’Adk et de la Convergence socialiste pour l'accompagner dans son périple dans les localités environnantes de Paye et Semel. Ensuite, Khalifa Sall s’est rendu à Fass où il a participé à la Ziarra annuelle de la localité fondée par le vénéré Rawane Ngom, mais aussi à Ndiébéne, Sanar, Rao, Gandiol, Ndiabéne Gandiol et Gandon fief de Khoudia Mbaye où il a rencontré l’une des têtes de fil du Ps.



Dans la ville de Saint-Louis, l’une des étapes-phare de cette tournée a été la « visite de courtoisie »qu’il a rendue au coordonnateur départemental du Pds, Ameth Fall Braya, entouré de ses principaux lieutenants.



Le Quotidien

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook