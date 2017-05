Khalifa Sall votera pour Idrissa Seck en 2019

Le souhait du président du Conseil régional de Thiès, c’est d’être soutenu par le maire de Dakar Khalifa Sall. Idrissa Seck est dans une logique de coopération politique avec l’édile de Dakar et ses mouvements de soutien.



Le président de ‘’Rewmi’’ a peut-être compris que Khalifa Sall sera condamné. Alors, si la justice décide de condamner ‘’khaf’’ le boulevard sera libre pour l’ex-premier ministre de Me Abdoulaye Wade qui sera l’unique candidat crédible pour affronter Macky Sall.



Imaginez une coalition dirigée par Idrissa Seck comme candidat en 2019 et soutenu par l’équipe de Khalifa Sall. Ce sera une très bonne affaire pour lui. Mais tous ces calculs reposent sur une éventuelle condamnation de Khalifa Sall poursuivi pour détournement de deniers publics.



Dakartimes