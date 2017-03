Khalifa Wade : «Je suis indigné par les balades infructueuses de Mimi Touré à Kaolack »

La tentative de redéploiement de l’ex-Premier ministre, Mimi Touré dans le Saloum où elle cherche une nouvelle base politique, après sa cinglante défaite à Grand-Yoff, continue d’attiser la passion et la fureur de certains responsables politiques. Cette fois, c’est le responsable de Benno bokk yaakaar Khalifa Wade qui part au front. Pour ce dernier, la présence de Mimi Touré à Kaolack risque de remettre en cause d’incontestables acquis enregistrés depuis 2012.



« L’ancien premier minstre Mimi Touré qui ignore l’importance et le poids politique de Benno Bokk Yaakaar dans Kaolack et son monde rural doit savoir que lors des dernières élections locales de 2014 le Parti Socialiste (PS) avec comme tête de liste Birame Ndék Ndiaye, l’Alliance des Forces de Progrès sous la houlette de Sidy Traoré et même des pans de Benno Bokk Yaakaar et de l’Alliance pour la République (APR) respectivement dirigés par Mapathé Bâ et Gallo Sow avaient fait cavaliers seul et obtenu un total de 11000 voix. Mimi doit aussi savoir qu’à Kaolack, nous avons toujours gagné depuis la présidentielle, sans ces compagnons de circonstance qui l’accompagnent : Moussa Fall et Malick Guèye. Aujourd’hui, je suis indigné par les balades infructueuses et pathétiques de Mimi Touré à Kaolack aux côtés de ces derniers qui, au départ, qualifiaient Benno Bokk Yaakaar de Coalition d’escroquerie », a déclaré Khalifa Wade.



Jugeant inopportun le séjour lors de la fête des femmes du 08 mars qui aurait dû rester à Dakar, accompagner la dynamique féminine impulsée par le Ministre de la Femme, Khalifa Wade interpelle la Direction BBY et le président Macky Sall pour que ‘’Mimi Touré soit freinée pendant qu’il est encore temps’’. Faute de quoi, dit-il, ‘’elle sera entièrement et totalement responsable de toute inversion de la tendance victorieuse acquise par Benno Bokk Yaakaar depuis la présidentielle de mars 2012’’.



Landing DIEDHIOU, leral.net