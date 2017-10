Khelcom: Pape Abdoulaye Seck magnifie l'exemple du périmètre agricole de feu Serigne Saliou Mbacké

Le ministre de l’agriculture, Pape Abdoulaye Seck a magnifié le modèle d’exploitation agricole mis en place par Serigne Saliou Mbacké à Khelcom (Centre), réaffirmant la volonté du gouvernement de multiplier cet exemple.



"Khelcom peut être le portrait-robot de la future exploitation agricole sénégalaise qui permettra de nourrir notre pays et tirer profit des avantages comparatifs du Sénégal sur le marché international ", a notamment dit le ministre au terme d’une visite effectuée dans le périmètre agricole.



" Le taux de mécanisation, soutient-il, est très élevé (90%) et ceci prouve qu’on peut avoir des exploitations familiales modernes, mécanisées, qui de surcroit aussi utilisent au mieux les innovations technologiques dans le but de s’inscrire dans une dynamique d’augmentation de la productivité et d’amélioration de la qualité ".



Le ministre de l’agriculture a souligné que le domaine agricole, est le fait de personnes qui croient en Dieu, en elles-mêmes et des personnes qui s’arment de résolution pour refuser la fatalité et se dire qu’il est possible de transformer positivement et durablement la nature.



" En tous les cas, nous rentrons très satisfait et nous avons cette fois-ci encore une belle confirmation de la justesse de la vision de son Excellence Macky Sall, Président de la République conformément à sa vision où il peut y avoir une autre agriculture, de progrès, moderne, mécanisée et en quête d’excellence ", a-t-il précisé.



Auparavant, le responsable du périmètre de Khelcom, Serigne Saliou Ndiouroul s’était adressé au ministre au nom de Serigne Cheikh Saliou, Khalife de Serigne Saliou Mbacké pour le remercier de cette visite effectuée à Khelcom.



Aujourd’hui les descendants de Serigne Saliou Mbacké pratiquent une agriculture moderne et dispensent une éducation et une instruction à des milliers de jeunes.

Grâce à une mécanisation du matériel agricole, 3000 hectares de superficie ont été emblavés cette année pour le mil avec 150 tonnes de semences traitées. Il en est de même pour le niébé avec 300 hectares.



Pour l’arachide, les récoltes ne peuvent être évaluées pour l’heure. Tout le produit des récoltes sera distribué aux personnes nécessiteuses, aux daaras (écoles coraniques), dans les mosquées et familles religieuses.



Cheikh Amar Patron de Amar Holding, par ailleurs, " Diawrigne " de Khelcom s’est réjoui de la présence de milliers de sénégalais qui ont répondu à l’appel pour les champs de Serigne Touba.

