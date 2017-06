Khloé Kardashian a fait semblant d'essayer de tomber enceinte de Lamar Odom, il réagit

Khloé Kardashian a avoué qu'elle avait fait semblant d'essayer de tomber enceinte de son ex-mari Lamar Odom du temps de leur relation. Le joueur de basket s'est dit "blessé".





Récemment, Khloé Kardashian a avoué qu'elle avait fait semblant d'essayer de tomber enceinte lorsqu'elle était avec son ex-mari Lamar Odom. "J'étais mariée mais je savais que le contexte n'était pas très sain pour accueillir un enfant", avait justifié la star de L'incroyable famille Kardashian. Son ex-époux était l'invité mercredi 28 juin d'une émission de la télévision américaine. Il a confié qu'il avait été "blessé" par cette confession.



"Ce n'était sûrement pas le bon moment pour moi d'être père, donc elle devait avoir raison quand elle a dit ça. Elle aurait pu me le dire à l'époque, mais elle avait sûrement raison", a expliqué Lamar Odom. "Sans vouloir l'offenser, je pense que ce serait mieux pour nous deux si on gardait nos distances", a continué le joueur de basket de 37 ans.



La relation entre Lamar Odom et Khloé Kardashian est donc bel et bien de l'histoire ancienne. Désormais, la soeur de Kim Kardashian roucoule avec Tristan Thompson, également joueur de basket. Pour son anniversaire, la star de la NBA lui a organisé une super fête surprise entourée par tous ses proches. C'est véritablement l'amour fou entre les tourtereaux : ils seraient même prêts à se marier et à fonder une famille.



source: Yahoo