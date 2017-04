Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Khloé Kardashian incendiaire en soutien-gorge transparent et jean super moulant Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Avril 2017 à 00:00 | | 0 commentaire(s)|

Une fois de plus une des Kardashian nous a offert un spectacle sexy en diable hier, et c’est fois-ci c’est à Khloé qu’on le doit ! Hier était une journée comme les autres pour Khloé Kardashian. Shopping, selfie sexy, salle de sport, selfie sexy, déj’ au resto, selfie sexy, rendez-vous business… Sauf que comme on vous parle d’une Kardashian, vous vous doutez bien que ses entretiens pro ne se déroulent pas tout à fait comme les vôtres (du moins on l’imagine).

Au sortir du Studio Westlake Village, une agence créative en conseils médias, marketing et design, la jeune femme d’affaires de 32 ans a dévoilé la tenue ultra sexy qu’elle avait choisi pour ce rendez-vous, et on se dit que ses interlocuteurs ont dû avoir un mal fou à se concentrer.

Vêtue d’un jean aussi moulant que déchiré, Khloé Kardashian avait opté pour un body transparent porté sur un soutien-gorge tout aussi transparent. Et comme tout le monde le sait : transparent + transparent = on voit tout ce qu’il y a dedans !

Le résultat est ultra sexy, surtout avec les sublimes stilletos résille – le thème de sa tenue donc – qui finissait avec bonheur son look. Lunettes noires sur le bout du nez, la frangine de Kim s’est engouffrée dans l’énorme Rolls Royce noire intérieure rouge qui l’attendait (et qui doit coûter à peu près le prix de votre appartement).

Bref, une journée des plus classiques dans la vie d’une Kardashian.





