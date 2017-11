Khoult Ndiaye, directeur régional Ageroute Thiès-Diourbel : « Une partie de l’autoroute Ila Touba ouverte entre mercredi et vendredi »

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Novembre 2017 à 10:07 | | 1 commentaire(s)|

Pour faciliter la circulation des pèlerins qui veulent rallier Tivaouane, l’Ageroute a décidé d’ouvrir l’autoroute « Ila Touba ». L’annonce a été faite hier par Khoult Ndiaye, directeur régional Ageroute Thiès-Diourbel, « nous allons ouvrir la section Dakar-Thiès de l’autoroute ’’Ila Touba » » mercredi pour la fermer le vendredi. Cela permettra de soulager ceux qui passent par la route traditionnelle entre Dakar et Tivaouane », renseigne-t-il.



Et de poursuivre : " les automobilistes qui viennent de Dakar, peuvent prendre ‘’Ila Touba’’ pour sortir pour sortir après Thiès, c’est-à-dire à Keur Madarou, pour continuer sur Khombole et déboucher sur Tivaouane. Nous voulons éviter que tout le monde se retrouve en même temps sur l’axe traditionnel Dakar-Tivaouane. Cela facilitera le trafic et permettra aux voyageurs d’aller tranquillement ".







L’Observateur

