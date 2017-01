Kidnapping à Guédiawaye : La belle-fille du Président Diouf au cœur de l’affaire

Devant les policiers, elle a tout endossé. Ou presque. L’épouse de Pédro, fils de l’ancien Président Abdou Diouf, a reconnu être la propriétaire du 4X4 à bord duquel deux hommes, accusés de vouloir kidnapper et sacrifier un enfant trisomique, ont été arrêtés. Que les noix de cola et le linceul trouvés à l’intérieur du véhicule aussi, c’est pour elle.



Que, en voulant les donner en aumône, elle voulait faire un sacrifice pour se protéger contre les mauvaises langues qui pourraient siffler du fait qu’elle avait été faite marraine d’une cérémonie de mariage.



Aucun sacrifice humain n’était prévu. Son chauffeur, I. Fall, qui conduisait la voiture, avec à ses côtés un certain A. Thiam, a abondé dans le même sens que sa patronne. Indiquant que si, dans la nuit du 2 au 3 janvier, sur la plage de « Malibu », ils ont été trouvés avec le garçon trisomique, qui est « une vieille connaissance », c’est qu’ils prenaient l’air ensemble.



La belle-fille du Président Diouf continue de vaquer à ses occupations. Son chauffeur et son ami, eux, ont été déférés au parquet. Ils sont placés sous mandat de dépôt pour tentative d’assassinat et charlatanisme.



