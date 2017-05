Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Kim Karda­shian : sa fille North lui fait vivre un enfer ! Rédigé par leral.net le Lundi 1 Mai 2017 à 13:00 | | 0 commentaire(s)| Ah les frères et soeurs ! Ce n’est pas toujours l’en­tente parfaite car la jalou­sie s’in­vite souvent dans les fratries. C’est ce que vit actuel­le­ment Kim Karda­shian avec North et Saint…

Tout n’est pas parfait dans le monde de Kim Karda­shian. Sa fille North la rend dingue et elle n’a pas hésité à l’avouer sur le plateau d’El­len DeGe­neres, ce jeudi dernier. La jeune maman a confié que la petite fille était extrê­me­ment jalouse de son petit frère Saint. Une réac­tion très courante à l’ar­ri­vée d’un nouveau membre dans une fratrie… mais qui commence toute­fois, à s'éter­ni­ser.

« Elle l'embête toute la jour­née. Elle est juste horrible. Elle est telle­ment jalouse. Je pensais que serait une phase, mais ça ne part pas », a-t-elle ainsi raconté, ne cachant pas son désar­roi.

Kim Karda­shian a ensuite expliqué que North ne voulait même pas que son petit frère rentre dans sa chambre. « Elle dit que les garçons ne sont pas auto­ri­sés à entrer dans sa chambre. Lorsqu'elle part à l'école, je dis à Saint : “C'est l'heure, allons dans sa chambre ! Fais ce que tu veux, sois fou !”", a-t-elle ajouté avant de racon­ter jusqu’où elle avait pu aller pour calmer les crises de jalou­sie de sa petite fille.

« Lorsque j'allai­tais, North était telle­ment jalouse que j'ai dû prendre une brique de lait et la mettre dans mon soutien-gorge pour qu'elle puisse boire en même temps que lui », a-t-elle confié. Cela n’a mani­fes­te­ment pas suffi à calmer North…





Accueil Envoyer à un ami Partager