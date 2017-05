Kim Kardashian – Kanye West : le couple fête ses trois ans de mariage sur Instagram

Après des mois difficiles, entre l’agression de Kim Kardashian à Paris et l’hospitalisation de Kanye West victime d’un burn-out, le couple veut aller de l’avant. Et c’est ensemble que Kim Kardashian et Kanye West imaginent l’avenir en dépit des rumeurs dont ils sont la cible.



Récemment, des tabloïds américains juraient que Kim Kardashian et Kanye West étaient au bord du divorce. Selon des proches de la star de télé-réalité et du rappeur, tout irait mal entre eux.



Kim Kardashian et Kanye West complices

Ils n’arriveraient pas à se remettre du braquage survenu à Paris en octobre dernier, au cours duquel Kim Kardashian a été ligotée et menacée par cinq hommes armés, partis avec près de dix millions d’euros de bijoux. Et la dépression de Kanye West n’a rien arrangé.



Le rappeur s’est fait interner pendant quelques jours après avoir été victime d’un burn-out fin 2016. Bref, Kim Kardashian et Kanye West ont vécu une mauvaise passe. Mais ils en sortent grandis et plus forts que jamais. La preuve : ce mercredi 24 mai, Kim Kardashian a posté une photographie d’elle au côté de son mari sur Instagram pour célébrer leurs trois ans de mariage. Une chose est sûre : le divorce n’est pas du tout d’actualité ! Et la légende de ce cliché en dit long sur les projets du couple. "3 ans passés déjà, une existence à vivre ensemble", écrit Kim Kardashian. Un touchant message que le père de North et Saint West a dû beaucoup apprécier !