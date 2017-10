Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Kim Kardashian : North et Saint ne se supportent pas ? Elle répond ! Rédigé par leral.net le Samedi 14 Octobre 2017 à 12:49 | | 0 commentaire(s)| Kim Kardashian a accepté de rétablir la vérité au sujet des relations entre ses deux enfants.

Kim Kardashian n’est pas sans savoir que ses enfants attirent l’attention, et que leurs faits et leurs gestes peuvent être sujets à interprétation autant que ceux des autres membres de cette famille.

Alors que de nombreuses rumeurs et divers récits font état de relations très tendues entre les deux enfants – North et Saint - de Kim Kardashian et Kanye West, la mère de famille a tenu à rétablir la vérité et à présenter sa vision des choses.





Dans une vidéo diffusée sur le site Kimkardashianwest.com sur laquelle on peut la voir en compagnie de sa grand-mère, la vedette de téléréalité n’a pas nié certaines frictions entre les deux bambins, tout en les relativisant.

" Assurément, North aime Saint " explique-t-elle d’emblée. " Elle est juste un peu jalouse " poursuit-elle. Dans un langage très diplomatique, volontairement positive, Kim Kardashia a reconnu que sa fillette " a toujours besoin d’être plus gentille " avant d’ajouter " Je pense qu’elle va y arriver ". " Il y a de l’espoir " précise-t-elle. En effet, c’est mieux.

Si Kim Kardashian reconnaît que North est jalouse, elle ne serait " pas nuisible " pour autant. " Ce n’est pas comme ci elle faisait du mal ou quoi que ce soit " souligne-t-elle, mais elle ne " veut pas de garçon dans sa chambre ".

On comprend donc que même Kanye est donc mis au ban !





