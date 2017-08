Kim Kardashian : Pourquoi gagne-t-elle plus que ses soeurs ?

Avec Kim Kardashian, tout est dans le contrôle. De ses réseaux sociaux, de son image, de ses sorties... Tout ce qui rime avec son prénom rime aussi avec argent puisque sans les petits, ou gros, billets verts, on a difficilement quelque chose de la bimbo.



Outre le show de sa famille qui lui rapporte tout de même une bonne partie de sa fortune, près de 25 millions d'euros en 2014, c'est son application "Kim Kardashian Hollywood" qui lui rapporte une autre grosse partie de sa fortune.



Dans ce jeu où vous pouvez bien entendu retrouver la star, il vous suffit de créer votre propre personnage et de vivre une vie hollywoodienne. Il faudrait ne pas connaître Kimi pour se dire qu'elle allait s'arrêter là, loin de là !



Sur ses réseaux sociaux, la bimbo de KUWTK sait monnayer son image mais aussi ses publications. Certaines rumeurs disent qu'elle serait payée des milliers de dollars pour certains tweets, et il en est de même pour les produits dont elle fait parfois la pub sur son compte Instagram . Alors que pour promouvoir des produits ses soeurs ne pourraient demander "que" 250 000 dollars, la femme de Kanye West pourrait en demander le double, voire plus... Mais bien sûr, l'empire Kim K ne s'arrête pas là... Pas encore !

Kim Kardashian, plus qu'un nom... Un empire !

Application et site internet avec certains contenus payants, des emoji à son effigie téléchargeables, merchandising sur ses Kimoji, mais aussi plus récemment, sa collaboration avec sa soeur pour Kylie Cosmetics ou encore le lancement de sa propre marque de make up, "KKWBeauty" afin d'avoir un teint aussi parfait que le sien...



Sans compter les boutiques qu'elle détient avec ses soeurs ou encore leur ligne de produits pour cheveux, Kim Kardashian est réellement sur tous les fronts. On comprend désormais pourquoi l'année dernière, le célèbre magazine Forbes avait placé la bimbo dans sa liste avec une fortune s'élevant à près de 45 millions d'euros.



Le clan Kardashian regroupant à eux tous une richesse de près de 170 millions d'euros. Par rapport à son image, il n'y a pas que ses réseaux sociaux qu'elle contrôle parfaitement.



Si on connaît la Kim Kardashian business woman, on connaît aussi la bimbo qui s'exposait de façon très provocante, parfois à moitié nue ou même complètement. Les frasques de la star ont aidé à faire parler d'elle encore et encore.



Même si depuis son agression à Paris, Kim Kardashian s'affiche comme étant une femme plus sage et aux petits soins pour sa famille mais aussi beaucoup moins exposée sur les réseaux sociaux, la moindre de ses sorties est aussi contrôlée qu'avant. Plus discrète certes, mais le business Kim K lui, tourne toujours...



Et il ne faut pas grand-chose pour faire parler de la star, rien que l'annonce de la date de sa mère porteuse , a fait un véritable buzz il y a quelques jours !