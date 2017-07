Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Kim Kardashian : à l’origine du clash entre Jay-Z et Kanye West Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Juillet 2017 à 13:37 | | 0 commentaire(s)| Les choses vont mal entre Jay-Z et Kanye West. Et Kim Kardashian pourrait y être pour quelque chose…

Ils étaient les meilleurs amis du monde. Mais les choses ont changé entre Jay-Z et Kanye West. L’un a attaqué explicitement l’époux de Kim Kardashian d’avoir perdu la tête, gaspillé de l’argent, et de n’être, en somme, pas devenu une très bonne personne. L’autre, ne négocie les termes de son départ de l’entreprise du père de Blue Ivy, Tidal, que par le biais de son avocat et enrage d’avoir fait l’objet d’une chanson qu’il n’avait pas vue venir. Et si certains disent qu’il ne faut jamais parler business entre amis, qu’en serait-il si… c’était plutôt une histoire sentimentale qui avait été à l’origine de leurs différends ?

Cela serait en tout cas le cas selon le Daily Mail : « Kanye West a en quelque sorte imposé sa femme [Kim Kardashian, ndlr] chez les Carter [Beyoncé et Jay-Z, ndlr] pour qu’ils puissent s’entendre mieux et avoir une meilleure relation« , a confié une source au quotidien britannique, « Mais cela n’est pas facile étant donné que Beyoncé a très peu de points communs avec elle« . Pour l’indiscret, les choses sont claires : « Kanye est frustré que son épouse ne soit pas plus amie avec Beyoncé. Il a essayé de faire pression sur Jay-Z afin que leurs femmes deviennent amies« .

« Beyoncé est une femme du sud, une fervente croyante. Elle n’a effectivement pas grand chose a voir avec Kim« , a conclu la source. Mais après les litiges financiers qui semblent maintenant opposer les deux hommes, il est fort probable que les deux jeunes femmes ne deviennent, effectivement, pas les meilleures amies du monde.





Accueil Envoyer à un ami Partager