Kim Kardashian a perdu 3 kg grâce à la grippe : "un régime formidable"

Kim Kardashian a remercié la grippe sur son compte Twitter ce mercredi 19 avril : la maladie lui a fait perdre 3 kg - pile dans les temps pour le gala du Met le 1er mai prochain. Kim Kardashian a perdu 3 kg ! Et sur son compte Twitter ce mercredi 19 avril, la bimbo a révélé la recette de son régime miracle: il s'agit de... la grippe. Ou comment voir le verre à moitié plein quand on vient de passer une bonne semaine chez soi, cloué au lit, malade. "La grippe peut être un régime formidable. Trop contente que cela soit arrivé juste à temps pour le gala du Met lol #3kgenmoins", a tweeté l'épouse de Kanye West.

Le gala annuel du Met se tiendra effectivement le 1er mai prochain à New York. Pour l'occasion, Anna Wintour réunira tous le gratin d'Hollywood pour ce qui est l'un des événements mode et people de l'année. Pour information, le thème sera cette fois-ci l'univers de la marque Comme des Garçons.

Kim Kardashian et les kilos superflus, c'est une grande histoire. La star de L'incroyable famille Kardashian a en effet eu beaucoup de mal à perdre le poids cumulé durant ses grossesses. Après la naissance de Saint West, le 5 décembre 2016, il lui a fallu plus de six mois pour retrouver sa silhouette svelte. En juin 2016, sur Snapchat, Kim Kardashian se félicitait déjà des efforts accomplis : "Encore 5,5 kilos pour atteindre la Kim de 2010 !", commentait-elle sur une photo de sa balance qui affichait 59,9 kilos. 5,5 kg, allez on va dire que c'est deux grippes !



