Kim Kardashian affole ses fans avec une photo très hot Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Avril 2017 à 15:34

Sur Instagram, Kim Kardashian a une nouvelle fois gratifié ses fans d’une photo d’elle très sexy. Encore une fois, la star de la téléréalité affiche son corps aux mensurations ultra parfaites.

La température monte avec Kim Kardashian. Ce vendredi 28 avril, la bombasse américaine a tenu à ce que ses fans passe terminent leur semaine en beauté. Pour cela, elle a mis le paquet sur Instagram en postant une photo d’elle ultra sexy. Vêtue d’un string blanc, la femme de Kanye West porte comme haut un top renoué au niveau de la poitrine, dont le décolleté laisse apparaître sa sublime poitrine.

Profitant au passage pour dévoiler son ventre plat, Kim Kardashian nous en mets encore plein la vue avec ses mensurations irréelles. « Hey », a-t-elle simplement écrit en légende de ce cliché, déjà liké plus de 400 000 fois en moins de deux heures. Les compliments sur sa plastique ont également été nombreux pour la maman de Saint et North West.

« J’aime ton corps », « Magnifique, j’aimerais avoir vos fesses », « Wow, c’est hot », « Je t’aime tellement Kim Kardashian West, tu as un corps parfait », « Hey baby, tu es sexy », « Une bombe », peut-on ainsi lire dans les commentaires. Elle a encore une fois réussi à leur faire tourner la tête.

