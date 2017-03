Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Kim Kardashian agacée par Kylie Jenner ? "Elle en a assez qu'elle la copie" Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Mars 2017 à 12:33 | | 0 commentaire(s)| Kylie Jenner ne s'en est jamais cachée : son modèle, c'est sa grande sœur, Kim Kardashian. Sauf, que, comme l'annonce le RadarOnline, cette dernière commence à en avoir un peu assez.

Entre ces deux, c'est l'amour vache. Kim Kardashian et Kylie Jenner sont sœurs et elles s'adorent mais la notoriété grandissante de la benjamine du clan commence à agacer son aînée. En 2016, Kylie Jenner est le membre de la famille Kardashian à avoir engendré le plus d'argent, place habituellement occupée par Kim. De quoi faire enrager la femme de Kanye West, qui a vécu une fin d'année 2016 un peu compliquée après son braquage à Paris.

Et selon les informations de Radar Online, Kim commencerait à montrer des signes d'agacement. Dernière attaque en date de sa petite sœur ? Elle a mis en vente des tee-shirts sur son site Internet sur lesquels on peut la voir en photo, de dos, fesses apparentes. Une référence claire à la Une du magazine Paper qui mettait en scène Kim Kardashian nue et qui avait "cassé Internet" en 2014.

Elle est obsédée par Kim "Kim s'est vraiment énervée contre Kylie", confie un proche au site. "Il y avait déjà de grosses tensions entre elles parce que Kim est persuadée que Kylie est obsédée par elle et qu'elle essaie d'être comme elle. Ce qui est vrai". Et qu'elles ne comptent pas sur leur mère, Kris Jenner, pour calmer les choses : au lieu d'arrondir les angles, elle prend position pour Kylie, car elle sait que Kim ne le supporte pas. "Elle aime créer des situations comme ça car elle sait que ça fait énormément parler", conclut la source. La Reine du buzz a encore frappé.

