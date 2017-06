Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Kim Kardashian annonce une nouvelle fracassante sur son couple, qui enflamme les fans Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Juin 2017 à 15:04 | | 0 commentaire(s)| Kim Kardashian va bientôt être maman pour la troisième fois !

VUES 30 En effet, la star de 36 ans et son mari Kanye West vont avoir un troisième enfant. Pour cela, ils ont décidé de faire appel à une mère porteuse.

Le couple a fait ce choix car une troisième grossesse aurait été dangereuse pour Kim. En effet, elle avait connu de fortes complications durant ses précédentes grossesses.

La mère porteuse devrait toucher 45 000 dollars et 5000 dollars supplémentaires si elle porte des jumeaux. Mais ce n'est pas tout, elle pourrait toucher 4 000 dollars supplémentaires si elle "perd l'un de ses organes reproductifs".

Pour toucher l'argent, la jeune femme devrait "ni fumer, ni boire, ni prendre de drogues durant la grossesse". Elle fera également face à d'autres contraintes. Elle ne pourra pas aller au sauna, changer des litières ni se teindre les cheveux.

Néanmoins, Kanye West et Kim Kardashian assumeront tout responsabilité si "l'enfant est porteur d'anomalies ou de défauts congénitaux ou autres."





