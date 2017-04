Kim Kardashian : après l'échec de son opération, elle veut faire appel à une mère porteuse

On le sait, Kim Kardashian est déterminée à avoir un troisième enfant. Sauf que les ennuis de santé de la bimbo lui mettent de sérieux bâtons dans les roues. Ses deux dernières grossesses, qui ont donné naissance à North, 3 ans, et Saint, 15 mois, ont été très douloureuses pour la star - les complications se sont multipliées. Sur son site internet officiel, Kim Kardashian l'a d'ailleurs avoué : être enceinte a été "la pire expérience de sa vie". Elle n'en reste pas moins résolue à pouponner à nouveau...



La star a ainsi eu recours à une opération chirurgicale afin de soigner son utérus. "Les médecins doivent le nettoyer, en quelque sorte, il y a un tissu cicatriciel. [...] Je voudrais juste pouvoir être enceinte à nouveau", expliquait Kim Kardashian dans un épisode de L'incroyable famille Kardashian fin mars.



"La seule solution possible"

Malheureusement, malgré l'intervention, une nouvelle grossesse reste extrêmement risqué pour l'épouse de Kanye West. Elle s'est confiée dans un nouvel épisode de son émission de téléréalité, diffusé dimanche 2 avril sur les petits écrans américains. "Non seulement l'opération a été vraiment douloureuse, mais en plus j'apprends désormais que je ne peux vraiment plus être enceinte. Cela n'aurait pas pu se passer plus mal...", a-t-elle lâché, anéantie.



"J'ai vraiment tout essayé, je veux vraiment porter mon troisième enfant, mais cela ne pourra vraiment pas se produire", a résumé la star, qui a précisé qu'elle envisageait donc d'avoir recours à une mère porteuse. "J'en ai discuté avec Kanye [...] j'ai l'impression que la GPA est finalement la seule solution possible, désormais".