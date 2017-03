Kim Kardashian avoue s'être préparée "mentalement" à être violée

Dans le nuit du 2 au 3 octobre dernier, Kim Kardashian a été séquestrée chez elle et cambriolée. Environ neuf millions de dollars de bijoux et accessoires ont été volés, et elle a été auditionnée par un juge d'instruction début février dernier. Le Dailymail affirme aujourd'hui que la star a déclaré s'être préparée "mentalement" à être violée : "'Il a attrapé ma jambe, je n'avais pas de vêtements sur moi. Il m'a mise sur le lit, et là je me suis dit "ok, c'est le moment où ils vont me violer. Je me suis préparée mentalement à cela. Et après ils n'ont rien fait."



Il y a quelques jours, le journal le Monde publiait en exclusivité des extraits de l'audition de la femme de Kanye West qui revenait sur sa terrible soirée : "Ils faisaient vraiment du bruit avec leurs pieds. (...) Je croyais que ma sœur et Stephanie rentraient ivres et faisaient du vacarme. J'ai dit "hello". Je pensais que c'était elles mais comme personne n'a répondu, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. (...) Ils étaient agressifs (...). Je croyais qu'il s'agissait de terroristes venus pour m'enlever." Elle poursuit ainsi : "Quand le grand a pris la bague, il l'a mise dans la lumière de la fenêtre pour vérifier que c'était bien la bague. Il a dit quelque chose en français que je n'ai pas compris mais on voyait qu'il était content."



source: Closer