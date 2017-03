Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Kim Kardashian désire avoir un troisième enfant avec Kanye West Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Mars 2017 à 15:17 | | 0 commentaire(s)|

Kim Kardashian veut un troisième enfant ! Dans le cadre d'un épisode de la télé réalité sur la vie de son clan, L'incroyable famille Kardashian, la plus célèbre des bimbos a révélé vouloir un troisième enfant avec Kanye West. Face à ses soeurs Khloé et Kourtney, elle annonce : "Je vais essayer d'avoir un enfant de plus". Elle se livre alors à une confidence : "Je veux que mes enfants puissent avoir des frères et des soeurs, mais les docteurs me le déconseillent".

Sa mère, craignant pour sa santé, lui dit : "Je ne veux pas que tu fasses quelque chose qui puisse mettre ta santé en péril...". D'après certains magazines américains, les deux premières grossesses de Kim Kardashian ont donné lieu à des complications, ce qui expliquerait les propos des médecins qui lui déconseillent une troisième grossesse, à 36 ans. Malgré cela, Kim Kardashian semble avoir à coeur d'offrir à North et Saint West un nouveau bébé pour agrandir leur jolie petite tribu. Rappelons que Kim Kardashian est mariée depuis 24 mai 2014 à Kanye West. Ensemble, ils sont les heureux parents de North et Saint West.





