Kim Kardashian, effondrée, s'inquiète pour Kanye West Rédigé par leral.net le Samedi 11 Mars 2017 à 17:36 | | 0 commentaire(s)| Dans un nouvel extrait de "L'incroyable famille Kardashian" publié jeudi 9 mars, on y voit Kim Kardashian, complètement effondrée, au téléphone avec Kanye West...

"Qu'est-ce qui ne va pas ?" a demandé Kim Kardashian. Dans un nouvel extrait publié jeudi 9 mars par la chaîne E ! de l'émission de télé-réalité L'incroyable famille Kardashian, on y voit des images explosives : la bimbo en larmes, au téléphone avec Kanye West, complètement effondrée après que le chanteur a quitté la scène au bout de seulement trois chansons. On le sait, le rappeur a été hospitalisé après une crise psychotique très grave en novembre dernier. Il s'en est aujourd'hui remis mais reste néanmoins suivi.

Kim Kardashian est aussi revenue sur son braquage à Paris : on la voit expliquer à ses soeurs, très émue, comment elle a réussi à s'en sortir in extremis face à ses assaillants. "Si l'ascenseur ne s'ouvre pas à temps, je suis foutue !", s'est-elle souvenue.

Dans ce teaser, on en sait également davantage sur la rupture entre Kourtney Kardashian et Scott Disick ainsi que les infidélités du père de Mason, Penelope et Reign. Après avoir été pris en flagrant délit avec une autre fille durant leurs vacances familiales au Costa Rica, le "Lord" a avoué être un dépendant sexuel. L'aînée de la fratrie Kardashian a ainsi tiré un trait (définitif ?) sur leur relation. "Cela ne va jamais marcher", lui a-t-elle lancé.



source: Closer





