Kim Kardashian: elle dévoile une rare photo de Kanye West et de leur fille, Read

Kim Kardashian: elle dévoile une rare photo de Kanye West et de leur fille,

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Mai 2017 à 18:24 | | 0 commentaire(s)|

Très active sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, Kim Kardashian a partagé une adorable photo de sa fille, North West qui fait un adorable câlin à son papa, Kanye West. "Non Stop People" vous en dit plus.