Kim Kardashian fait scandale avec son dernier look, regardez mieux, vous comprendrez pourquoi Rédigé par leral.net le Mardi 20 Juin 2017 à 18:44 | | 0 commentaire(s)|

VUES Des récentes photos de Kim Kardashian provoque un scandale. Elle aurait utilisé une technique beauté perçue comme raciste par certaines personnes...

Sur des photos pour la promotion de ses produits cosmétiques, la star de 36 ans est apparue particulièrement bronzée, un peu trop pour certains.



De nombreux internautes lui ont reproché d'avoir utilisé la technique du "blackface" qui désigne le fait de se peindre le visage en noir. Cette technique était utilisée dans le passé et elle est considérée comme particulièrement raciste.

Face à la polémique, Kim Kardashian a répondu qu'elle "n'avait jamais voulu offenser personne".

"J’étais vraiment bronzée quand nous avons réalisé les images, et cela pourrait expliquer qu’il n’y ait pas de contraste. J’avais montré l’image à beaucoup de monde autour de moi et personne n’a relevé ou ne me l’a mentionné" explique l'épouse de Kanye West au journal New York Times.



Kim Kardashian conclut en déclarant qu'elle avait retenu la leçon. Elle ne perd en tout cas pas une occasion de se faire remarquer!





