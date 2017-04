Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Kim Kardashian, lance sa nouvelle ligne de maquillage intitulée « Dark Star » Rédigé par leral.net le Mardi 4 Avril 2017 à 14:17 | | 0 commentaire(s)| Kim Kardashian est à nouveau la muse d’une des plus grandes maquilleuses du moment

Ce n’est pas un teaser, mais deux que Kim Kardashian a publiés sur son compte Instagram. Le premier indiquait qu’une grande nouvelle allait être dévoilée le lendemain, aujourd’hui donc. Et ce mardi 4 avril, on a pu découvrir une autre courte vidéo légèrement plus évocatrice : la mère de North et Saint devient la muse de la légendaire Pat McGrath pour sa nouvelle ligne de maquillage intitulée « Dark Star ».



L’annonce est furtive car on aperçoit Kim à la toute fin du film, après qu’une voix eut scandé cette phrase mythique : « Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle ? » La signature musicale de ce mini-clip ? Kanye West, lui-même.





APRÈS CLÉOPÂTRE, KIM SE LA JOUE REINE MALÉFIQUE



La collaboration entre les deux femmes n’est pas nouvelle. Pour le lancement de sa toute première ligne de maquillage, Pat McGrath avait inauguré sa palette de doré sur Kim Kardashian. Elle l’avait transformée en Cléopâtre pour l’occasion. Cette fois-ci, finies les dorures et les paillettes et place au style ténébreux avec un regard charbonneux sur un teint nude.





