Kim Kardashian ne se maquille presque plus... et ça nous plaît ! Kim Kardashian affiche un nouveau look et aussi une nouvelle mise en beauté, beaucoup plus naturelle qu'avant. Et on doit dire que ça lui va beaucoup mieux, vous ne trouvez pas ?

Depuis son grand retour sous les lumières des projecteurs après son agression parisienne d'octobre dernier, Kim Kardashian a changé. De stratégie médiatique, de style vestimentaire, d'appareil photo sûrement mais également de routine beauté.



En effet, alors qu'avant elle ne sortait jamais sans contouring, fond de teint, highlighter et yeux charbonneux, elle affiche désormais un visage beaucoup moins chargé et un look "no make-up" qui lui sied à merveille.



De l'highlighter, oui, mais en très petite quantité

Dans son dernier article sur sa routine maquillage publiée sur son blog avec son maquilleur attitré Mario Dedivanovic, Kim explique ce changement, rapporte Cosmo UK. "Parfois, je regarde des anciennes photos et vidéos et je me rends compte à quel point nous utilisions de l'highlighter, genre tellement d'highlighter, comme plâtré sur le visage, c'est fou. Maintenant je veux juste un teint naturel qui irradie. Toujours un peu d'highlighter mais beaucoup moins qu'avant". Elle révèle même celui qu'elle utilise : le "Face Illuminator Seduction" de Laura Mercier, qui coûte 42 euros.



On ne sait pas ce que vous pensez de son nouveau look mais nous, on adhère complètement. Less is more et on la trouve beaucoup plus charmante depuis qu'elle a délaissé ses palettes de contouring. Il ne reste plus qu'à essayer de convaincre Kylie d'en faire de même ? On plaisante (à peine).



source: grazia



