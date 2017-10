Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Kim Kardashian provoque une polémique avec son costume d'Halloween que certains jugent inadmissible! Rédigé par leral.net le Mardi 31 Octobre 2017 à 14:26 | | 0 commentaire(s)| Cette année pour Halloween, Kim Kardashian a voulu rendre hommage à la star Aaliyah avec son costume.







Aaliyah est une chanteuse de R'n'B américaine tragiquement décédée dans un accident d'avion en 2001 à l'âge de 22 ans seulement.



Pour Halloween, Kim Kardashian a choisi de s'habiller comme la star défunte de la chanson dans son clip Try Again.

Portant un pantalon en cuir et soutien-gorge en strass, Kim Kardashian était plus sexy que jamais.

Mais pour certains internautes, Kim a commis une nouvelle maladresse.

Et pour cause, des internautes jugent que sa tenue est inappropriée car Aaliyah est noire, ce qui n'est pas le cas de Kim Kardashian.





"C'est injurieux parce que 'babygirl' est morte et vous ne pouvez pas lui rendre hommage si vous être Arménienne et que vous utilisez juste son look pour un déguisement. C'est ça le problème" écrit un internaute.

"Légende ou pas, Aaliyah est une femme noire et toi tu ne l'es pas. C'est insultant et tu ne devrais pas franchir cette limite" indique un autre commentaire.





Accueil Envoyer à un ami Partager