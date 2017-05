Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Kim Kardashian punit sa fille North West et sa réponse est hilarante Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Mai 2017 à 23:11 | | 0 commentaire(s)| Kim Kardashian a posté une photo de North. Et les internautes ont visiblement beaucoup ri en voyant le cliché de la fille aînée de la bimbo !

Kim Kardashian et Kanye West restent relativement discrets sur leur vie de famille. En effet, ils n’exposent pas souvent leurs enfants sur les réseaux sociaux. Mais la dernnière photo de North, publiée par sa mère, n’a pas manqué de faire rire les internautes !

NORTH WEST SUR LES TRACES DE KIM KARDASHIAN Il y a quelques heures, Kim Kardashian a mis en ligne une photo de l’aînée de ses enfants. Sur le cliché en question, on peut voir North West confortablement allongée sur un matelas et un gros oreiller. La petite fille est couverte d’une couverture, et a mis du papier toilette sur ses yeux. Sans oublier son doudou, qui ne la quitte pas. Mais que fait-elle ?

Sous la photo, la jeune maman a laissé la légende suivante :

« J’ai envoyé North pour une punition, et je trouvais qu’elle était un peu trop calme… Je suis allée dans sa chambre pour vérifier ce qu’elle faisait et elle avait fait son propre spa et m’a dit qu’elle se relaxait »

En effet, la petite âgée de 3 ans a l’air bien détendue ! Comme quoi, les chiens ne font pas des chats !







