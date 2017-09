Kim Kardashian : sa fille "ferait mieux" que Trump

«La vie me fait peur».

Kim Kardashian

se dévoile comme jamais dans une interview accordée au magazine «

Harper's Bazaar

» version arabe. La star de téléréalité y confie combien la maternité a changé sa façon d'aborder la vie et a généré en elle de nombreuses angoisses.





«Penser à toutes les choses qui peuvent tourner mal me fait peur. Surtout quand vous êtes une mère, vous devenez cette personne complètement paniquée par l'idée que tout peut mal tourner». Kim Kardashian est la mère de North, quatre ans et Saint, un an. Après ses deux grossesses, elle s'est astreinte à deux régimes drastiques afin de retrouver sa taille de guêpe. Des efforts payants dont elle prouve une fois de plus les résultats sur les pages glacées du magazine.





Faire des séances photos sexy me fait me sentir bien



Pour elle, perdre du poids et se muscler était avant tout une question de bien-être. La jeune femme tient à son sex-appeal. «Les mères se sentent plus fortes lorsqu'elles travaillent très dur pour continuer à se sentir sexy et à s'aimer. Je ne pense pas qu'en devenant mère, on abandonne la possibilité d'être sexy».



Et parce qu'elle se sent bien dans sa peau, Kim Kardashian n'a jamais cessé de participer à des séances photos sexy. Elle l'assume: cet exercice fait partie d'elle.



«A la fin de la journée, je suis toujours moi. Si faire des séances photos sexy me fait me sentir bien dans ma peau, alors je trouve ça bien. Peut-être que selon certaines personnes ce n'est pas très approprié. Mais il y a un temps pour tout et une place pour tout. Il y a des choses que je ne montrerai pas à mes enfants».



Si les critiques pleuvent, elle n'y prête plus attention. Ses dix années de télé-réalité et de surexposition médiatique lui ont appris ça. «J'ai essayé et essayé de faire tout ce que je pouvais pour montrer aux gens qu'ils avaient tort. Je me sens bien dans ma peau. Je travaille dur, j'essaie de me mêler de ce qui me regarde et de ne pas prêter attention à ce que les gens disent sur moi».



Une femme engagée

Mais la jeune femme a conscience que cette image sulfureuse l'empêche parfois d'être prise au sérieux, notamment sur des thématiques politiques. Pourtant, elle aimerait pouvoir s'exprimer à ce sujet: «Parfois, j'ai envie de parler davantage des problématiques politiques. Je dois faire très attention à ce que je dis parce que beaucoup de choses peuvent être mal interprétées et je veux rester respectueuse. Je ne veux blesser personne».



Dans cette interview, elle répond à ce désir et donne pour la première fois son avis sur Donald Trump, actuel président des Etats-Unis: «N'importe qui pourrait diriger les Etats-Unis mieux que lui. Ma fille (North, ndlr) ferait mieux», dit-elle avec humour, avant de confier plus gravement: «On a travaillé tellement dur pour en arriver là, pour avoir tellement de choses dont on pouvait être fier dans notre pays. Revenir en arrière est tellement frustrant. Et ça fait peur. Avant on se sentait en sécurité mais avec Trump à la présidence, on ne peut plus».