Kim Kardashian : sa photo hilarante de North pour célébrer ses 100 millions de followers

Ca y est, Kim Kardashian a passé un nouveau cap sur les réseaux sociaux ! La star américaine a atteint les 100 millions de followers sur son compte officiel Instagram. Une belle réussite pour la jeune maman de deux enfants qui avait un temps déserté la toile après s'être fait agresser dans son appartement parisien du VIIIe arrondissement en octobre dernier.



Pour fêter sa réussite, Kim Kardashian a partagé une photo de sa fille North, 3 ans et demi, qu'elle a eu avec le rappeur Kanye West. La petite fille pose devant une fontaine des studios de Walt Disney à Hollywood, les bras en l'air et tirant la langue, visiblement surexcitée. "Elle n'a aucune idée de ce que 100 millions de followers signifie mais elle est excitée car je suis excitée lol Merci de me suivre et pour tout l'amour que vous m'apportez", a marqué la star sur Instagram.



A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on May 18, 2017 at 7:43pm PDT



Kim aura recours à une mère porteuse

Kim Kardashian a donné naissance il y a un an et demi à son fils Saint. Aujourd'hui, la star de l'"Incroyable famille Kardashian" et son époux aimerait avoir un troisième enfant pour compléter la famille. Pour concrétiser cette envie d'agrandir son clan, la jolie brune est passée sur la table d'opération afin d'entreprendre une opération nécessaire au niveau de l'utérus... avant d'apprendre qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfants. Elle songe aujourd'hui à une mère porteuse.



source: Closer