Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Kim Kardashian tacle Caitlyn Jenner​ : "Elle a fondé trois familles avec trois différentes personnes !" Rédigé par leral.net le Samedi 3 Juin 2017 à 00:32 | | 0 commentaire(s)|

Kim Kardashian monte au créneau pour défendre sa mère ! La star de "L'incroyable famille Kardashian" a réagi aux révélations de Caitlyn Jenner (ex Bruce Jenner) dans son livre "The Secrets of My Life" paru le 25 avril 2017 aux Etats-Unis. Dans un extrait du prochain épisode qui sera diffusé ce dimanche 4 juin, Kim Kardashian et Kris Jenner déplore le fait que Caitlyn blâme sans retenue la mère de ses enfants.

Notamment en ce qui concerne les finances de la famille : Caitlyn Jenner affirme que c'était Kris Jenner qui recevait tous les chèques et qu'elle n'en a jamais vu la couleur. "Nous étions un foyer et elle n'a jamais payé une facture depuis 1972 ! Elle ne savait même pas combien coûtait un jardinier", a réagi Kris Jenner, outrée.

Kris redoute d'avoir le rôle du bouc émissaire Elle évoque ensuite un autre passage du livre à propos de son divorce avec son ex-femme Linda Thompson, mère de Brody et Brandon Jenner, et son désir de changer de genre. "Elle a fondé trois familles avec trois personnes différentes et nous a tous eus", lance Kim Kardashian à sa mère. "Je suis entièrement d'accord, lui répond Kris Jenner. Mais Caitlyn ne supporte pas la mauvaise publicité, donc je vais être le bouc émissaire. Elle va me jeter sous un bus." La suite s'annonce plutôt tendue chez les Kardashian !



CloserMag





Accueil Envoyer à un ami Partager