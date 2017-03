Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Kim Kardashian tata gaga avec Dream, la fille de son frère Rob (Photo) Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Mars 2017 à 19:55 | | 0 commentaire(s)| Sur Instagram, Kim Kardashian a posté un premier cliché d'elle en compagnie de sa nièce Dream. La bimbo semble être (déjà) complètement gaga de la fille de son frère Rob !

Kim Kardashian renoue avec les joies de pouponner. Sur son compte Instagram, la star de téléréalité américaine a posté un nouveau cliché d'elle. Surprise : on la retrouve en compagnie d'un bébé. Il s'agit de Dream, la fille de Rob Kardashian, son frère et de Blac Chyna avec lequel elle pose pour la première fois.



Fière d'être devenue une nouvelle fois tata, Kim Kardashian semble être ravie de prendre dans ses bras sa nouvelle nièce. "Elle prend son job de tante très sérieusement. Elle était très excitée de passer du temps avec Dream. Elle adore les bébés. Elle est très fière de son frère Rob et très fière qu'il prenne son rôle de père au sérieux" expliquait déjà une source il y a quelques semaines à People Magazine. A titre de rappel, Rob Kardashian et Blac Chyna avaient accueilli leur premier enfant en novembre dernier. Malheureusement, l'idylle entre Rob Kardashian et Blac Chyna n'est plus d'actualité. Depuis sa naissance, la petite Dream est au cœur d'une bataille juridique entre ses deux parents, tous deux déterminés à obtenir la garde de leur enfant. Pour l'heure, c'est Blac Chyna qui fixe les règles. La star déjà maman d'un petit King Cairo, accusant Rob d'être un mauvais père, superviserait chacune de ses visites comme l'indique une source à People magazine. Elle exigerait que Rob Kardashian soit accompagné d'un autre membre de sa famille pour pouvoir voir sa fille. "Il passe du temps avec Dream mais jamais tout seul. Il n'est pas en état de prendre soin d'elle. L'humeur changeante et la prise de poids de Rob est une bataille sans fin" révélait la source.





