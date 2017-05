Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Kim Kardashian veut faire signer une clause de fidélité à Kanye West Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Mai 2017 à 12:55 | | 0 commentaire(s)| Selon un proche de la star, Kim Kardashian serait sur le point d'ajouter une clause de fidélité à son contrat de mariage la liant à Kanye West.





Alors que les rumeurs vont bon train quant à l'avenir de l'union entre Kim Kardashian et Kanye West, cette dernière semble prête à ajouter une nouvelle clause à son contrat de mariage la liant au célèbre rappeur américain. Inspirée par les récents tumultes dans la vie d'une de ses proches, Lala Anthony (subissant les infidélités de son époux Carmelo Anthony), Kim Kardiashan aurait décidé d'ajouter une clause stipulant que si le célèbre musicien venait à la tromper, ce dernier irait à l'avant de sévères préjudices financiers.

Au sein de l'empire Kardashian-West, la nouvelle semble s'être rapidement répandue : "Kim est dévastée par les récents événements survenus dans la vie de son amie, et elle a déjà contacté son avocat afin de créer une nouvelle clause de mariage. Kanye signera la nouvelle clause, il n'en aura pas le choix. Kim souhaite lui rappeler combien ça lui coûterait s'il venait à la tromper" a déclaré en exclusivité un proche de la famille des Kardashian-West au magazine OK!. Une bonne ou une mauvaise chose pour l'un des couples les plus puissants du showbizz ? En décembre dernier déjà, le bruit courait que les tensions étaient vives entre Kim Kardashian et Kanye West, que l'on disait "au bord de la rupture".



Closermag





